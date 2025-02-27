Die neue Benchmark für Bitcoin-Investitionen: DDA Bitcoin Macro ETP – jetzt mit 0% Gebühren









DDA Bitcoin Macro ETP im Überblick – Ab 01.03.2025 mit 0% Management Gebühren

Ticker Xetra / Bloomberg BMAC / BMAC GY WKN A3G9SE ISIN DE000A3G9SE0 TER 0.00%* Basiswährung USD Produktkategorie Exchange Traded Note (100% besichert) Basiswert DDA Bitcoin Macro Allocation Index (“DDAMACRO”) Emittent DDA ETP AG Auflagedatum 18. Juni 2024

* Die reguläre Gesamtkostenquote (TER) von 2.00 % p.a. entfällt bis zum 30.09.2025.

DDA Bitcoin Macro ETP ist ein börsengehandeltes Produkt (ETP) und bietet Investoren einfachen und sicheren Zugang zu Bitcoin und versucht durch ein quantitatives Modell mögliche Drawdowns und die Volatilität zu reduzieren. Die Strategie zielt darauf ab, Anlegern einen alternativen und quantitativen Investmentansatz anzubieten, mit dem langfristigen Ziel, die Performance von Bitcoin mit einem verbesserten Rendite-Risiko-Profil zu liefern.

Der ETP ist der weltweit einzige aktiv verwaltete Bitcoin-ETP, der ein systematisches Exposure zwischen Bitcoin und US-Dollar (via Stablecoin USDC) auf der Basis makroökonomischer Faktoren bietet. Erfahren Sie im folgenden Artikel, was diese exklusive Strategie so einzigartig macht und welche Vorteile es Anlegern im Vergleich zur direkten Investition in Bitcoin bietet.

Die neue Benchmark für Bitcoin-Investitionen

Lange Zeit war der Zugang zu Krypto-Assets unsicher, unreguliert und voller technologischer Hürden. Das alles hat sich geändert mit der Herausgabe von physisch besicherten Krypto ETPs, die jeder Investor ganz einfach über seine Bank oder seinen Broker erwerben kann. Regulatorische Sicherheit, sichere Verwahrung und die hohe Liquidität der größten europäischen Börsen haben dazu beigetragen, dass sich diese Produkte als erste Wahl bei privaten und institutionellen Investoren durchgesetzt haben. Deutsche Digital Assets (DDA) ist der europäische Pionier bei der Herausgabe solcher Instrumente.

Wenn es um Krypto-Assets geht, ist Bitcoin nach wie vor der Platzhirsch und somit die erste Wahl für viele Investoren. Auch wenn die Volatilität stetig niedriger wird, schreckt sie doch einige Interessenten ab. Je nach Betrachtungszeitraum hat der Bitcoin eine Volatilität von 60 – 65 Prozent bei einem historisch maximalen Wertverlust (“Drawdown”) von circa 80 Prozent. Wie schaffen wir es, die Renditechance von Bitcoin zu wahren, aber gleichzeitig Volatilität und Risiko zu reduzieren?

Die Antwort auf diese Frage ist DDA’s Bitcoin Macro ETP (BMAC), das weltweit erste Bitcoin Produkt, das auf makroökonomischen Faktoren basiert.

Durch umfangreiche Studien und tiefgreifende Analysen konnten wir nachweisen, dass circa 83% der Bitcoin-Kursbewegungen durch die folgenden vier makroökonomischen Faktoren erklärt werden können:

Das globale Wirtschaftswachstum

Die Geldpolitik (Inflationäres Umfeld)

Die relative Stärke des US-Dollars

Das Risiko der Eurozone

Basierend auf diesen Faktoren und gepaart mit quantitativen Trend-Modellen, kann der Index zwischen Bitcoin und US Dollar (via den Stablecoin USDC) wechseln und sich so den aktuellen Gegebenheiten anpassen und bietet somit eine Reihe von Vorteilen:

Quantitativer Zugang zu Bitcoin: BMAC geht über ein statisches Bitcoin-Engagement hinaus. Durch ein von DDA entwickeltes quantitatives Modell wechselt das Produkt dynamisch zwischen BTC und USDC. 25% geringere Drawdowns : Das Produkt wird aktiv auf der Grundlage wichtiger makroökonomischer Faktoren angepasst, um Drawdowns während größerer wirtschaftlicher Abwärtstrends zu reduzieren. 15 Prozent weniger Volatilität*: Historisch gesehen hat der Index eine deutlich reduzierte Volatilität und somit ein verbessertes Rendite-Risiko-Profil im Vergleich zu einem reinen Bitcoin Investment.



*Datenerhebung 01.01.2017-31.07.2024, Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Nach langer und intensiver Arbeit gibt es somit endlich ein Bitcoin Produkt, welches sich dynamisch den Marktgegebenheiten anpasst und somit versucht, das Risiko in Form von Volatilität und Drawdowns zu reduzieren.

DDAMACRO 1Y BTC 1Y DDAMACRO 3Y BTC 3Y DDAMACRO ITD BTC ITD Ann Perf 146.40% 146.40% 71.81% 39.87% 107.01% 76.92% Volatility 49.78% 49.78% 40.82% 53.00% 60.20% 69.85% Sharpe 2.94 2.94 1.76 0.75 1.78 1.10 Max DD -26.42% -26.42% -26.42% -66.25% -60.73% -82.56%

Per: 31/01/2025, Start: 02/01/2017, Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wie für alle DDA krypto ETPs, gilt auch hier:

Zugang über Ihr Bank oder Ihren Broker : BMAC ermöglicht Anlegern den Zugang zu Bitcoin über Ihre präferierte Bank oder Ihren präferierten Online-Broker.

: BMAC ermöglicht Anlegern den Zugang zu Bitcoin über Ihre präferierte Bank oder Ihren präferierten Online-Broker. Physische Besicherung und Auslieferungsfähigkeit: Das Produkt ist wie Xetra Gold strukturiert und somit ist der Gewinn nach einem Jahr Haltefrist für deutsche Privatinvestoren steuerfrei.*

Das Produkt ist wie Xetra Gold strukturiert und somit ist der Gewinn nach einem Jahr Haltefrist für deutsche Privatinvestoren steuerfrei.* Geringere Handelsgebühren: Der Handel mit dem DDA Bitcoin Macro ETP kann mit geringeren Gebühren verbunden sein als der Handel mit einzelnen Coins auf Krypto-Börsen.

Der Handel mit dem DDA Bitcoin Macro ETP kann mit geringeren Gebühren verbunden sein als der Handel mit einzelnen Coins auf Krypto-Börsen. Regulierter Handel: BMAC wird an regulierten Börsen wie Deutsche Börse Xetra oder Euronext Paris gehandelt.

BMAC wird an regulierten Börsen wie Deutsche Börse Xetra oder Euronext Paris gehandelt. Regulierte Verwahrstelle: Coinbase Custody International Ltd. (“CCI”) verwahrt die Komponenten des ETPs im sogenannten “cold storage”. CCI wird von der Central Bank of Ireland als Virtual Asset Service Provider reguliert. Anleger müssen sich also nicht um ihr Key Management bzw. die Sicherheit der “private keys” kümmern.

Das ETP ist physisch durch den Basiswert (BTC und/oder USDC) unterlegt und bildet den Kurs des von Compass FT berechneten DDA Bitcoin Macro Allocation Index („DDAMACRO“) ab.

Erwerben Sie DDA Bitcoin Macro ETP über Ihre Bank oder Ihren Broker oder besprechen Sie mit Ihrem Finanzberater, um zu erfahren, wie das Produkt Ihr Portfolio ergänzen kann.

Disclaimer

Besuchen Sie www.deutschedigitalassets.com, um den Prospekt abzurufen, der Anlageziele, Risiken, Gebühren, Kosten und andere Informationen enthält, die Sie sorgfältig lesen und berücksichtigen sollten, bevor Sie investieren. Die regulatorische Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht soll nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen.